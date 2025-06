“Ni una ayuda”: Conserje agredido por Martín de los Santos relató drama económico tras agresión - Chilevisión

El conserje de 70 años aseguró que la empresa no se ha hecho presente, lo que le ha traído dificultades económicas durante este período.

Guillermo Oyarzún, conserje que fue víctima de una golpiza por parte de Martín de los Santos, reveló que atraviesa un difícil presente.

Cabe recordar que durante esta jornada, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el imputado de 32 años.

En ese contexto el afectado conversó con Contigo en Directo, donde revivió la agresión y habló del difícil presente enconómico que atraviesa.

“No sé si siento alegría o pena por el hombre porque no es una persona normal”, contó, recordando que ”cuando Carabineros me llevaba a constatar lesiones, uno de ellos me dijo ‘este gallo es un enajenado'”.

Sobre si situación económica, Guillermo Oyarzún aseguró que “la empresa en la que trabajo ni ha preguntado por mí, todo este mes hemos estado rasguñando como se dice”.

Al respecto reconoció que no ha recibido “ni una ayuda, solo estamos con lo que mi señora se consigue, pues yo no recibo nada”.

“Gracias a Dios, estoy en mi casa, y mi ojo, dijo el doctor, es cuestión de tiempo”, manifestó.

Revive el relato del conserje