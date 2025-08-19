 Multitud de personas no están en una marcha en apoyo a Kaiser; es una peregrinación en Irak - Chilevisión
19/08/2025 12:39

Multitud de personas no están en una marcha en apoyo a Kaiser; es una peregrinación en Irak

En redes sociales se ha compartido más de 600 veces un video de una supuesta manifestación “en contra de la segregación de Kaiser”. El trabajo de Alianza Comprueba identificó que esto es falso: el metraje fue grabado en una peregrinación en Irak.

Publicado por CHV Noticias La información es de Alianza Comprueba

En noviembre de 2025 se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, y uno de los candidatos es Johannes Kaiser, cuyos partidarios han advertido de su exclusión en algunos debates. En este contexto, desde inicios de agosto, usuarios en redes sociales han compartido más de 600 veces un video, que tiene más de 75.000 visualizaciones, de una supuesta  manifestación “en contra de la segregación de Kaiser”. Pero esto es falso: el metraje fue grabado en Kerbala, Irak, y muestra la peregrinación Arbain, una celebración del Islam chiíta. 

Manifestantes salen contra la segregación de Kaiser” o “segundo partido más grande de Chile” -en alusión al Partido Nacional Libertario (PNL)- se lee sobre un video que se comparte en TikTok (1, 2) e Instagram.

El 14 de agosto de 2025, el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, oficializó su candidatura presidencial al inscribirse en el Servicio Electoral (Servel). Si la institución lo ratifica, Kaiser será uno de los aspirantes confirmados que aparecerán en la papeleta de las elecciones del próximo 16 de noviembre. 

Según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, Kaiser va en quinto lugar en la carrera presidencial con un 7% de las preferencias, detrás de Franco Parisi (11%), Evelyn Matthei (12%), Jeannette Jara (25%) y José Antonio Kast (27%).

Simpatizantes de Kaiser se han quejado de que su candidato no ha sido invitado a participar en algunos debates con otros aspirantes a La Moneda.

Sin embargo, el metraje no muestra a seguidores de Kaiser manifestándose para darle apoyo. 

En los videos virales aparece la marca de agua del usuario de TikTok @salehgtali. Al indagar en su perfil, se observa el mismo video compartido originalmente el 2 de agosto de 2025.

Una búsqueda inversa con fotogramas clave del registro identifica el edificio que aparece en el video como el hotel Al Qasr Residence, ubicado en la Avenida Bab Qibla, en la ciudad de Kerbala, Irak.

Comparación realizada el 18 de agosto de 2025 entre capturas de pantalla de una publicación de TikTok (I) y Google Maps Street View 

En otro fotograma del metraje, se observa difusamente un lienzo negro y otro de color blanco en la Av. Bab Qibla. 

Estos mismos objetos se pueden ver con mejor calidad en Google Maps en la misma calle de Kerbala. 

Comparación realizada el 18 de agosto de 2025 entre capturas de pantalla de una publicación en TikTok (I) y Google Maps Street View 

La búsqueda inversa arrojó otros resultados similares (1, 2) compartidos en agosto de este año. En algunos post se menciona el concepto “Arbaeen”.

AFP Factual realizó una búsqueda con las palabras “Arbaeen” y “Kerbala”, lo que condujo a distintos artículos del mismo mes (1, 2, 3) en el que mencionan la peregrinación de musulmanes chiítas para conmemorar el Arbain, el 40º día de luto después del Ashura, el aniversario del martirio del nieto de Mahoma, el imán Hussein. 

AFP Factual ya ha verificado contenidos desinformativos relacionados con las elecciones chilenas de 2025.

