Mujer que agredió a conserje con pala rompió el silencio: Reveló conversación con la víctima - Chilevisión

La mujer que atacó con una pala al conserje de su edificio en Independencia rompió el silencio y, en conversación con CHV Noticias, entregó su versión respecto al comentado video que muestra el incidente y que ha sido viral en redes sociales.

"Llego al departamento porque es verdad. Sí, estaba compartiendo, pero eso es tema de mi vida personal", comenzó diciendo desde el anonimato.

La agresora continuó explicando que "simplemente estaba compartiendo". "Entonces me pregunta acerca de esa situación y yo le digo 'eso es mi vida privada, no tengo por qué darte explicaciones a ti'", fue lo que dijo al trabajador.

Posteriormente, la residente del edificio recordó que le dijo al hombre que cuide su trabajo "porque no he puesto una acusación en el libro simplemente por no perjudicarte".

Aún así, la mujer de nacionalidad colombiana lamentó lo ocurrido y declaró: "Sí, me arrepiento, porque la única perjudicada en estoy soy yo. Mi imagen es la que está en la tele".

Conserje revela supuesta razón de por qué lo atacaron

Por otra parte, el conserje también coversó con CHV Noticias y relató su experiencia en el altercado: "Lo que paso fue que la residente del departamento que me agredió estaba en otro piso con otra persona, con el esposo de otra mujer".

En este sentido, explicó que la esposa, dueña del departamento donde se encontraba la agresora, la descubrió, generándose alboroto en el piso en cuestión, razón por la que el portero subió a calmarlas.

"Ella bajó a su departamento en lo que yo me demoré en subi. Después volví a la conserjería y nos dicen que estaba en ropa interior en el fondo del edificio, tratando de romper unas máquinas que tenemos", añadió la víctima.

VER MÁS SOBRE ATAQUE A CONSERJE

"Le digo que por favor pare, que se vaya a su departamento. Me devuelvo y ella unos minutos más tarde llega y me empieza a agredir sin razón", recordó.

Respecto al ataque, el conserje profundizó en que esta mujer, aparentemente alcoholizada y drogada, "me golpeó en el brazo y no sé con qué objeto en las costillas y me hizo una herida. Yo lo que hice fue subir a ver qué era el desorden y nada más, ni siquiera sabía que era ella quien estaba".