Habla conserje agredido en Independencia: Entregó antecedentes de la mujer detenida - Chilevisión

El pasado viernes se vivió un violento episodio en un edificio de Independencia, lugar en el que una arrendataria atacó al conserje tras ser descubierta en un supuesto episodio de infidelidad.

Ante esto, la víctima reveló ahora el verdadero motivo de su agresora para atacarlo, además de otros comportamientos de la involucrada.

Conserje revela supuesta razón de por qué lo atacaron

"Lo que paso fue que la residente del departamento que me agredió estaba en otro piso con otra persona, con el esposo de otra mujer", partió revelando el conserje en cuestión, quien prefirió resguardar su identidad.

En este sentido, explicó que la esposa, dueña del departamento donde se encontraba la agresora, la descubrió, generándose alboroto en el piso en cuestión, razón por la que el portero subió a calmarlas.

"Ella bajó a su departamento en lo que yo me demoré en subir, después volví a la conserjería y nos dicen que estaba en ropa interior en el fondo del edificio, tratando de romper unas máquinas que tenemos", añadió la víctima.

"Le digo que por favor pare, que se vaya a su departamento. Me devuelvo y ella unos minutos más tarde llega y me empieza a agredir sin razón", recordó.

Respecto al ataque, el conserje profundizó en que esta mujer, aparentemente alcoholizada y drogada, "me golpeó en el brazo y no sé con qué objeto en las costillas y me hizo una herida. Yo lo que hice fue subir a ver qué era el desorden y nada más, ni siquiera sabía que era ella quien estaba".

Por otra parte, reveló que la atacante ya habría presentado otros problemas en el edificio, tales como salir en distintos horarios en ropa interior o ebria, sin embargo, no había tenido problemas con los trabajadores.

"La van a sacar del edificio, antes del 15 tiene que salir, se le pidió al corredor de propiedades que la sacaran", agregó el atacado sobre esta mujer que ya fue formalizada y deberá pagar una multa de cerca de 3 UTM, alrededor de 200 mil pesos.