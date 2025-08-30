 Muere Luisa Riveros, histórica dirigenta que denunció los crímenes de la dictadura ante el Papa - Chilevisión
30/08/2025 17:04

Muere Luisa Riveros, histórica dirigenta que denunció los crímenes de la dictadura ante el Papa

La histórica dirigenta de la población La Bandera falleció este sábado. En 1987, durante la visita del Papa Juan Pablo II, denunció ante el mundo los crímenes de la dictadura.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Luisa Riveros, reconocida dirigenta social de la población La Bandera, cuya voz quedó ligada a la lucha por la democracia y la denuncia de las violaciones a los Derechos Humanos de la dictadura.

Riveros alcanzó notoriedad pública en 1987, cuando durante la visita del Papa Juan Pablo II a Chile se subió a un escenario en su población para denunciar la pobreza y los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet. Aquella intervención se convirtió en uno de los momentos más recordados de ese viaje.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lamentó su partida en redes sociales, destacando que su muerte coincidió con el Día de las Personas Detenidas Desaparecidas. “Luisa denunció ante el mundo los horrores de la dictadura y luchó valientemente por la democracia”, señalaron.

En el mismo mensaje, el organismo compartió un afiche con una de sus frases más emblemáticas: “Queremos una vida digna sin dictadura. Acompañamos a los presos políticos y a los familiares de los detenidos desaparecidos, pidiendo justicia y respeto”.

Desde la Coordinadora Feminista 8M también recordaron su valentía con un mensajes en redes sociales: "Ha partido Luisa Riveros, pobladora cristiana que en 1987, en plena dictadura, se atrevió a hablarle al Papa frente a miles en Santiago, denunciando la pobreza, la cesantía, los bajos sueldos y la precariedad de la salud y las pensiones". 

"Por ese acto de valentía, ella y Mario Mejías fueron perseguidos y reprimidos", recordaron. 

