Muere a los 88 años Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad y abogado de Pinochet - Chilevisión

10/12/2025 10:15

Muere a los 88 años Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad y abogado de Pinochet

El exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo murió debido a complicaciones tras una intervención quirúrgica.

Foto: El Mercurio

Este miércoles se confirmó la muerte de Pablo Rodríguez Grez, quien fuera fundador de Patria y Libertad, movimiento opositor al gobierno de la Unidad Popular, y también abogado de la familia de Augusto Pinochet.

El jurista falleció la noche del martes, a pocos días de cumplir los 88 años, producto de unas complicaciones tras ser sometido a una intervención quirúrgica, informó El Mercurio

Rodríguez Grez estudió en el Internado Nacional Barros Arana y luego ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, donde se tituló en 1962 y obtuvo el premio al mejor alumno de su generación.

Dedicó gran parte de su vida a la docencia y llegó a ser profesor titular de Derecho Civil en la casa de estudios antes mencionada. También se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.

Fundó Patria y Libertad y representó a la familia Pinochet

Pablo Rodríguez Grez fundó en 1970 el Comité Cívico Patria y Libertad para impedir la elección de Salvador Allende.

El grupo reaparecería un año después como Frente Nacionalista Patria y Libertad, el 1 de abril de 1971, con el fin de poner resistencia al gobierno de la Unidad Popular.

El abogado, posteriormente, asumió la defensa del dictador Pinochet, a quien representó legalmente hasta el fallecimiento de este en 2006. Entre los casos se encuentran las querellas a fines de la década de 1990, que desembocaron en juicios tras su regreso desde Londres en el 2000.

También representó a los Pinochet en el Caso Riggs y asumió la defensa de Lucía Hiriart ante la justicia. Entre 1988 y 1989 fue precandidato presidencial para las elección presidencial de ese año.

