Muere a los 88 años Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad y abogado de Pinochet - Chilevisión

El exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo murió debido a complicaciones tras una intervención quirúrgica.
Este miércoles se confirmó la muerte de Pablo Rodríguez Grez, quien fuera fundador de Patria y Libertad, movimiento opositor al gobierno de la Unidad Popular, y también abogado de la familia de Augusto Pinochet.
El jurista falleció la noche del martes, a pocos días de cumplir los 88 años, producto de unas complicaciones tras ser sometido a una intervención quirúrgica, informó El Mercurio.
Rodríguez Grez estudió en el Internado Nacional Barros Arana y luego ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, donde se tituló en 1962 y obtuvo el premio al mejor alumno de su generación.
Dedicó gran parte de su vida a la docencia y llegó a ser profesor titular de Derecho Civil en la casa de estudios antes mencionada. También se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.
Pablo Rodríguez Grez fundó en 1970 el Comité Cívico Patria y Libertad para impedir la elección de Salvador Allende.
El grupo reaparecería un año después como Frente Nacionalista Patria y Libertad, el 1 de abril de 1971, con el fin de poner resistencia al gobierno de la Unidad Popular.
El abogado, posteriormente, asumió la defensa del dictador Pinochet, a quien representó legalmente hasta el fallecimiento de este en 2006. Entre los casos se encuentran las querellas a fines de la década de 1990, que desembocaron en juicios tras su regreso desde Londres en el 2000.
También representó a los Pinochet en el Caso Riggs y asumió la defensa de Lucía Hiriart ante la justicia. Entre 1988 y 1989 fue precandidato presidencial para las elección presidencial de ese año.