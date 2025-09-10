Mensajes Finales: Este será el último segmento del Debate Presidencial 2025 que transmite Chilevisión - Chilevisión

El debate, que comenzará tras la emisión central de Chilevisión Noticias, tendrá un formato con tres segmentos: Debate Abierto, Cara a Cara y Mensajes Finales.
Este miércoles se realizará en Chilevisión el esperado primer Debate Presidencial 2025, donde estarán presentes los ocho candidatos que aspiran llegar a La Moneda en 2026 y suceder en el cargo a Gabriel Boric.
En ese último segmento del Debate Presidencial 2025, cada candidato entregará un mensaje directo a la audiencia, el cual tendrá una duración máxima de un minuto, sin interrupciones.
El orden de los candidatos, sigue la posición en los podios: de izquierda a derecha en pantalla.
El primer debate presidencial, que podrás seguir atentamente a través de Chilevisión, está fijado para hoy, miércoles 10 de septiembre, tras el término de CHV Noticias Central, en vivo y en horario prime.
Podrás seguir el debate presidencial por las pantallas de Chilevisión, con una completísima cobertura.
Además, podrás verlo por Chilevisión, su señal online , por el sitio web de CHV Noticias, el canal de YouTube y la app MiCHV.