Mega operativo nocturno copó diversos puntos de La Florida: Controles vehiculares y fiscalización al comercio

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, lideró junto al alcalde Daniel Reyes y al delegado presidencial regional Germán Codina un amplio despliegue de Carabineros y funcionarios municipales

Un megaoperativo nocturno convocó a funcionarios de Carabineros y de seguridad municipal en distintos puntos de La Florida, con intensos controles vehiculares, fiscalización del comercio irregular y presencia policial en estaciones de Metro.

El despliegue estuvo encabezado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

El secretario de Estado destacó el trabajo de las policías, pues durante la jornada también se informó la detención de siete detenidos, uno de los cuales organizaba los ilícitos desde el interior de un recinto penitenciario.

“Ese es el foco que estamos trabajando, con un despliegue de funcionarios policiales y municipales muy importante en esta comuna y, simultáneamente, en otras comunas de la capital”, reconoció Arrau.





El procedimiento, informaron desde el Ministerio, se extendió por varias horas con controles aleatorios en los sectores más afectados por hechos delictuales.

Estos sectores fueron definidos a partir del levantamiento de información entre Carabineros y la seguridad municipal, y continuará replicándose en otras comunas durante las próximas jornadas.

Alcalde de La Florida destacó operativo

Por su parte, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, celebró el operativo y explicó que los controles vehiculares permiten detectar automóviles con encargos vigentes o sin documentación al día, y recordó que el trabajo conjunto permitió reducir las encerronas en cerca de 40% durante 2025.

En tanto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, relevó el compromiso del Gobierno de ser “autoridades de calle” y agradeció la colaboración del municipio.