Como si fuera mar abierto: Rachas de viento provocan fuerte oleaje en el Lago Villarrica

El aumento en la fuerza del viento intensificó el oleaje llegando incluso al sector del embarcadero y alcanzando el borde costero.

Producto de las fuertes rachas de viento presentes en la región de La Araucanía el Lago Villarrica se vio afectado por un inusual oleaje.

En imágenes que captó CHV Noticias se aprecia el aumento de la intensidad de las olas que han alcanzado incluso el sector del embarcadero y el borde costero.

Debiodo a este temporal de viento, se interrumpió el funcionamiento de los principales atractivos turísticos como la subida al volcán Villarrica o actividades acuáticas, mientras la ciudad continúa con alerta roja.