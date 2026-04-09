“Llamé al director de la PDI, Eduardo Cerna, le transmití la preocupación por los efectos que podría producir”, contó el fiscal nacional sobre una petición que realizó la por entonces persecutora antes de ser ministra.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló este jueves una desconocida solicitud que realizó la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, cuando aún era fiscal y estaba bajo su administración.

El persecutor en jefe detalló a Radio Duna una inquietud que le transmitió Steinert por el traslado de funcionarios de la PDI: “La fiscal Steinert me transmitió, como ha ocurrido con otros fiscales, su preocupación porque estaban trasladando a funcionarios de la PDI que estaban involucrados en algunas diligencias”.

Ante esto, Valencia sostuvo que “me pidió que intercediera ante el director de la PDI para que, dentro de lo que estuviera en sus facultades, pudiera dicha medida no llevarse a cabo”.

“Llamé al director de la PDI, Eduardo Cerna, le transmití la preocupación por los efectos que podría producir en la investigación y él me transmitió gentilmente las explicaciones de por qué estaba efectuando esos traslados”, precisó.





Tras esto, indicó que “considerando que es él quien dirige la PDI, me pareció que los argumentos que él tenía eran plausibles y no me corresponde pedir detalles ni calificarlos, no tengo esas atribuciones y se lo trasmití a la fiscal”.

Los dichos de Valencia surgen medio de cuestionamientos a la actual titular de Seguridad por la salida de Consuelo Peña como subdirectora de Inteligencia de la PDI, cargo que ejerció hasta marzo de este año.

Cerna fue a declarar el lunes ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados por la controvertida solicitud de remoción de la exsubdirectora. En la instancia declaró que “quien toma las decisiones de la PDI es este director general y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”.

Junto a lo anterior, el Fiscal Nacional también destacó que con Steinert en su rol como ministra “hemos tenido conversaciones muy interesantes y confío que sus planteamientos van a desembarcar en medidas importantes”.