“Quiero cerrar el tema”: Steinert descartó “historia amorosa” en salida de Consuelo Peña de la PDI

La ministra de Seguridad Público reiteró este miércoles que no tuvo “injerencia” en el caso de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI. Durante una comisión del Senado, acusó expresiones “vejatorias” en su contra.

Este miércoles la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se presentó ante la Comisión de Seguridad del Senado y negó cualquier “injerencia” en la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.

Durante la sesión, el senador Juan Luis Castro le preguntó a Steinert: “¿Usted en algún momento, ministra, solicitó, recomendó, sugirió o promovió la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI?”.

Ante esto, la secretaria de Estado aseguró que no deseaba “evadir esa respuesta” y reiteró su posición sobre el caso, atribuyendo responsabilidad a la PDI.

“Esta decisión (salida de Peña), reitero y como lo señaló el señor (Eduardo) Cerna, fue institucional. Alguna injerencia mía, no. Y quiero expresar en este momento la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones, incluso vejatorias, por parte de la comunidad y de distintos actores”, declaró.





En esa misma línea, la autoridad subrayó: “Yo soy una madre, además, y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela que no ha sido”.

“Y además de esa historia paralela desde el punto de vista, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así. Pero también, como eso no prendió, por así decirlo, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot o algo así”, mencionó la secretaria de Estado.

Steinert, finalmente, enfatizó que quiere “cerrar el tema” y enfocarse en “trabajar” por el país. “Tengo una trayectoria desde el año 2005 como fiscal; ahora estoy enfrentando esta crisis de seguridad, pero con el mayor honor, y quiero que efectivamente podamos realizar este trabajo con todas las instituciones que corresponden“, cerró.