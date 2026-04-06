Director de la PDI responde por salida de Consuelo Peña: “Quien toma las decisiones es este director”

El director de la Policía de Investigaciones entregó su declaración tras la polémica por la remoción de la exsubdirectora de Inteligencia y sostuvo que la decisión se enmarcó en el “uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento”.

El director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, declaró este lunes en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, a raíz de la salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.

Sobre la controvertida remoción, apuntó a que la decisión se tomó bajo un proceso legal y defendió la atribuciones de su cargo.

“El artículo 92 establece que el personal que cumpla 30 años de servicio efectivo deberá elevar su solicitud de retiro, siendo facultativo para el director general darle curso o no. Sin expresar causa para ello, esta obligación se renueva cada vez que el funcionario asciende en esa condición”, detalló.





En relación a lo mencionado, enfatizó que “quien toma las decisiones de la PDI es este director general y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma”.

La remoción de Consuelo Peña

En relación a la decisión que se tomó sobre la exsubdirectora de Inteligencia, Eduardo Cerna apuntó a la normativa vigente como fundamento para llamar a retiro a la funcionaria.

Sobre los procedimientos del personal de la PDI insistió en que “no se encuentra regulado en una única norma, sino que en un sistema jurídico escalonado compuesto por disposiciones de rango orgánicos, legales y estatutarias desde hace más de 40 años, lo que da cuenta de mecanismos conocidos, consolidado y aplicados de manera habitual”.

En el caso de la prefecta general Consuelo Peña, Cerna sostuvo que “en el uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento cuando cursé su solicitud de retiro conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal”.

En ese sentido, destacó que el procedimiento para su salida se tramitó formalmente -según dijo- mediante el oficio correspondiente con todos los procesos administrativos de la institución.

“Peña contaba con más de 36 años de servicio en la PDI y nuestra normativa institucional establece que la carrera de los oficiales policiales podrá prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio y después de ello procede el retiro absoluto por el solo ministerio de la ley”, aseguró.