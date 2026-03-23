23/ 03/ 2026 22:56

¿Diferencias personales? Las posibles razones tras llamado a retiro de la subdirectora de Inteligencia la PDI

Ha sido una jornada de controversia por la salida de una de las autoridades más importantes de la Policía de Investigaciones (PDI), la primera mujer en la historia en llegar a ser prefecta general, Consuelo Peña. Las diferencias personales con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, que arrastraban desde que la actual ministra era fiscal, aparecen como una posible razón de su salida.