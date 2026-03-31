“Mató a su esposa”: El perturbador gesto de femicida de Las Condes con su hija tras crimen

El hecho se registró en un departamento ubicado en República Árabe de Egipto con Del Inca. La pareja, oriunda de Calama, se encontraba en Santiago para consultas médicas.

Nuevos antecedentes se han dado a conocer sobre el femicidio registrado la noche de este lunes en Las Condes, donde un hombre asesinó a su pareja con un arma blanca.

El hecho se registró en un departamento ubicado en República Árabe de Egipto con Del Inca, el cual había sido arrendado por unos días a través de una aplicación, ya que la pareja era oriunda de Calama, región de Antofagasta.

Según se dio a conocer, el ataque se originó tras una fuerte discusión en presencia de su hija de solo 3 años. En medio de esto, el sujeto tomó un cuchillo y le propinó las heridas fatales a la mujer.

Producto de la gravedad de las lesiones, la víctima falleció en el lugar.





La perturbadora acción de femicida en Las Condes

Tras el ataque a su pareja, el hombre tomó en brazos a su hija de 3 años, salió del edificio y se la entregó a la primera persona que se encontró en la calle.

De acuerdo a información a la que accedió CHV Noticias, el femicida le pidió a una mujer que cuide a la menor de edad por algunos minutos y le confesó el crimen que cometió.

Esta tercera persona, completamente en shock, accedió a la petición del hombre, pero, al mismo tiempo, decidió llamar a Carabineros.

Otro antecedente que llamó la atención de las policías indica que el agresor llamó a su jefe, que se encontraba en Calama, para confesarle el asesinato y pedirle que llame a las autoridades policiales.

“Carabineros llegó rápidamente al lugar, logrando la detención del agresor, quien al ser entrevistado reconoce que fue él quien le propinó las lesiones con un arma blanca a la víctima“, detalló el mayor de Carabineros, Rodrigo Silva.

Habla mujer que cuidó a hija de femicida en Las Condes

La vecina que cuidó por unos minutos a la niña de 3 años relató que se encontró con el hombre en el ascensor del edificio. “Lo vi muy ido, disociado y afectado por algo”, indicó.

“Fui a comprar, me devolví y me quedé sentada afuera del edificio por un rato. Y ahí es cuando se me acerca y me pide si le puedo cuidar a su bebé“.

“Me dice que acaba de pelear con su esposa, que la mató. Se fue del lugar, me dejó con ella (hija) y habrá pasado unos 6 o 7 minutos y es cuando me dice que mejor llame a alguien porque él se quería entregar”, agregó la mujer.