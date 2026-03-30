Femicidio en Las Condes: Sujeto apuñaló a su pareja y confesó el crimen

Personal del SAMU llegó al lugar para auxiliar a la mujer que producto de la gravedad de su heridas, no sobrevivió.

Un femicidio se produjo la noche de este lunes en la comuna de Las Condes, donde un sujeto dio muerte a su pareja luego de apuñalarla.

El Mayor de Carabineros, Rodrigo Silva, confirmó el hecho y señaló que “la mujer resultó gravemente lesionada en un procedimiento de violencia intrafamiliar. Es por ello que Carabineros llegó rápidamente al lugar, logrando la detención del agresor quien al ser entrevistado reconoce que fue él, quien le propinó las lesiones con un arma blanca a la víctima“.





Además, el efectivo policial indicó que “se constituyó personal médico (SAMU) quienes hicieron trabajo de reanimación pero sin resultado positivo“.

“Hay una niña que es la hija de ambos, la cual se encontraba en el lugar, y ella se mantiene en custodia de Carabineros a la espera de que lo que resuelvan los organismos competentes a la menor“, agregó el Mayor de Carabineros.