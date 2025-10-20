 Metro actualizó estado del servicio de la Línea 5: Corte de luz afectó varias estaciones - Chilevisión
Coordinador Eléctrico Nacional confirmó el origen del masivo corte de luz en la RM Metro actualizó estado del servicio de la Línea 5: Corte de luz afectó varias estaciones Más de 300 mil clientes sin luz: Las comunas afectadas por masivo corte en la Región Metropolitana VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro
20/10/2025 16:14

Metro actualizó estado del servicio de la Línea 5: Corte de luz afectó varias estaciones

Metro de Santiago informó de la suspensión del servicio en siete estaciones de la Línea 5 debido a problemas con el masivo corte de luz.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Debido al masivo corte de luz afecta a esta hora a distintas comunas de la región Metropolitana, Metro de Santiago informó la interrupción del servicio en la Línea 5. 

La emergencia se mantuvo por más de una hora, pero a las 16:51 el tren subterráneo informó que toda la red se encuentra operativa

La interrupción del servicio se produjo a eso de las 15:40 y afectó directamente el funcionamiento del tren subterráneo. 

La Línea 5 fue la más afectada, con el cierre de siete estaciones del tramo correspondiente entre el centro de Maipú y Pudahuel.

A esta hora el servicio de la Línea 5 está únicamente disponible desde las estaciones Pudahuel a Vicente Valdés.

El corte también afectó a estaciones de la Línea 4 y Línea 4A, pero fue restablecido por completo a las 16:20.

Estaciones de Metro sin servicio por masivo corte de luz

Las estaciones sin servicio durante esta tarde en el Metro son:

  • Plaza de Maipú
  • Santiago Bueras
  • Del sol
  • Monte Tabor
  • Las Parcelas
  • Laguna Sur 
  • Barracas

Apoyo de Metro en estaciones

Debido a la suspensión del servicio entre Plaza de Maipú y Barrancas, se dispuso de apoyo con buses en superficie.

Estos operarán con el recorrido paralelo a la Línea 5 entre Plaza de Maipú y Pudahuel.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣Además se reforzaron la siguientes líneas de bueses: 106-401-405-419-421-413c-506-506e-506v-i09⁣.

