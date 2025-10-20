Metro actualizó estado del servicio de la Línea 5: Corte de luz afectó varias estaciones - Chilevisión

Metro de Santiago informó de la suspensión del servicio en siete estaciones de la Línea 5 debido a problemas con el masivo corte de luz.
Debido al masivo corte de luz afecta a esta hora a distintas comunas de la región Metropolitana, Metro de Santiago informó la interrupción del servicio en la Línea 5.
La emergencia se mantuvo por más de una hora, pero a las 16:51 el tren subterráneo informó que toda la red se encuentra operativa.
La interrupción del servicio se produjo a eso de las 15:40 y afectó directamente el funcionamiento del tren subterráneo.
La Línea 5 fue la más afectada, con el cierre de siete estaciones del tramo correspondiente entre el centro de Maipú y Pudahuel.
A esta hora el servicio de la Línea 5 está únicamente disponible desde las estaciones Pudahuel a Vicente Valdés.
El corte también afectó a estaciones de la Línea 4 y Línea 4A, pero fue restablecido por completo a las 16:20.
Las estaciones sin servicio durante esta tarde en el Metro son:
Debido a la suspensión del servicio entre Plaza de Maipú y Barrancas, se dispuso de apoyo con buses en superficie.
Estos operarán con el recorrido paralelo a la Línea 5 entre Plaza de Maipú y Pudahuel.
Además se reforzaron la siguientes líneas de bueses: 106-401-405-419-421-413c-506-506e-506v-i09.
