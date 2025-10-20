Más de 300 mil clientes sin luz: Las comunas afectadas por masivo corte en la Región Metropolitana - Chilevisión

Según la última actualización de SEC, Puente Alto es la comuna más afectada por el corte de suministro eléctrico. Le siguen La Florida, La Pintana y San Bernardo.

Un masivo corte de luz se registró durante la tarde de este lunes en la Región Metropolitana. Más de 360 mil clientes fueron afectados por la emergencia.

Según la última actualización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), estas eran las comunas más afectadas por la suspensión del suministro eléctrico:

Puente Alto (157.762)

La Florida (83.253)

La Pintana (47.513)

San Bernardo (25.074)

La Granja (17.038)

¿Por qué se produjo masivo corte de luz en Santiago?

El origen del masivo corte de luz en la Región Metropolitana sería una falla en transmisión. Así lo informó Enel a través de sus canales oficiales:

"A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes", indicó la empresa.

[16:05] A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes. pic.twitter.com/yT1B8xcCpm — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) October 20, 2025

En tanto, desde el Coordinador Eléctrico Nacional, operador independiente del sistema eléctrico del país, afirman que "a las 15:42 horas se produjo una falla que afectó a las SSEE Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital".