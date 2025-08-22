Más de 12 mil clientes se encuentran sin luz en la región Metropolitana - Chilevisión

A las 16:00 horas de este viernes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que en la RM aún hay 12.095 clientes sin el servicio básico.

Este jueves por la noche comenzó a caer nieve en las zonas precordilleranas de la región Metropolitana, mientras que en el resto de la región el sistema frontal se hizo sentir con una intensa lluvia.

De hecho, durante la noche de aquella jornada y la madrugada del viernes cayeron más de 20 milímetros de lluvia, lo que ha afectado a varias familias que no tienen luz.

De hecho, a las 16:00 horas de este viernes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que en la RM aún hay 12.095 clientes sin el servicio básico.

Quilicura y Paine son las comunas más afectadas

Paine y Quilicura son las comunas más afectadas, ya que en ambas zonas hay más de 2 mil clientes sin luz. Mientras que en San José de Maipo son 1.607 y en Ñuñoa 1.019.