¿Volverá a nevar HOY en Santiago? Revisa el pronostico del tiempo para este viernes - Chilevisión

22/08/2025 10:44

¿Volverá a nevar HOY en Santiago? Revisa el pronostico del tiempo para este viernes

El meteorólogo Eduardo Sáez entregó un pronóstico actualizado del sistema frontal que generó la presencia de lluvia y nieve en la región Metropolitana. Conoce qué se espera para las próximas horas.

Publicado por CHV Noticias

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, entregó este viernes un pronóstico actualizado respecto al paso del sistema frontal que generó lluvias intensas y nevazón en la región Metropolitana. 

De acuerdo a lo dicho por el experto, el sistema frontal ya habría pasado por el cielo de Santiago, concentrándose una menor parte en la Cordillera de los Andes.

En la misma línea, se espera que la lluvia comience a ceder paulatinamente

¿Volverá la nieve en Santiago hoy viernes?

Según el análisis actualizado de Eduardo Sáez, la nieve ya habría cedido, transformándose en un chubasco más suave.

Por lo que es probable que no siga nevando en sectores de la capital, sino que más bien se registren las últimas precipitaciones hasta que el sistema frontal se diluya por completo. 

Por otro lado, el meteorólogo anticipó que en las siguientes jornadas las temperaturas irán en aumento, llegando hasta los 23°C el día martes 26 de agosto.  

