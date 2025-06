“Juegan con nuestro dolor”: Mamá de Tomás defendió a la abuela del niño tras nuevo vuelco en el caso - Chilevisión

En una nueva línea investigativa del caso, la abuela materna de Tomás figura como imputada junto a un primo de niño encontrado sin vida en febrero de 2021.

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, salió en defensa de la abuela materna del niño tras aparecer como imputada en una arista paralela a la investigación por la muerte del menor encontrado sin vida en febrero de 2021.

A través de Instagram, Gutiérrez compartió una extensa declaración junto a una antigua imagen de su madre con el pequeño Tomás en brazos.

"Me siento muy mal e indignada por lo que está pasando en el caso de mi hijo", partió diciendo, cuestionando la investigación que ahora lidera la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. "No me espero nada de la Fiscalía y aun así logran superarse cada vez más", apuntó.

"Me duele mucho porque hoy la cargan con mi madre solo para tener a un culpable, como ya no podrán condenar a mi tío, ¿y si mañana no es mi mamá quién viene? No les importa nada, juegan con nuestro dolor, con la memoria de mi hijo, sin importarles nada", agregó.

En ese sentido, Estefanía cuestionó la nueva artista del caso y aseguró que la abuela del niño "no tiene culpa y responsabilidad de nada" y que "ella lo único que hizo fue cuidarme esos días tan horribles de la desaparición de mi Tomi, siempre al lado mío y estoy más que segura que mi mamá no hubiese dejado salir a Tomi".

"Creo que todo este sufrimiento lo ocasioné yo. Yo dejé salir a mi hijo ese maldito día y no solo perdí a Tomi, sino que a toda mi familia y destruí la felicidad de muchos por no poder decirle que no", reflexionó Gutiérrez.

El descargo de la mamá de Tomás contra investigación

En la misma publicación, la madre de Tomás preguntó "¿por qué no me exponen a mí? Yo les he enviado audios retándolos, diciéndoles cada cosa, ¿y por qué no filtran esos audios?".

Asimismo, recordó un supuesto diálogo con José Arriagada, jefe de Labocar: "Le dije hace un año por audio que era un inepto, que si yo tenía que encontrar primero a los culpables a los que él estaba protegiendo, lo iba a dejar muy mal parado y que si tenía que ir por lo justo y defender a mi familia, lo iba a hacer".

"Creo que para él, eso fue como algo personal y desde ahí que intentó hacer de todo para querer culpar a mi familia y hacerme sentir mal, ¿y por qué no a mí?, ¿por qué a mí no me enfrentan? Porque saben que no les conviene", aseveró.

Finalmente, la mujer insistió en la inocencia de su madre en el caso. "No quiero que ella tenga que pasar por algo que no merece y que sé que solo lo hacen con maldad. No voy a aguantar este tipo de faltas de respeto y por mi hijo, por mi madre que fue otra madre para mi hijo, una buena hija, hermana y esposa, voy a defenderla con todo", cerró.