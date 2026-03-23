Mamá de niña con síndrome de Down lanzó teoría por mujer que amenazó a su hija: “Hay cosas que no cuadran”

Aunque se decretó una medida de protección, la familia expresó su molestia y dudas sobre el caso que se desarrolló en Talcahuano, asegurando que “ella tiene resguardo y nosotros somos las víctimas”.

Luego de que se confirmara la detención de la presunta autora de la carta que amenazaba a una menor con síndrome de Down en Talcahuano, Karin Morales, la madre de la víctima manifestó su molestia por la libertad de la imputada.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó que logró identificar y detener a una mujer adulta de 24 años de nacionalidad chilena, acusada de amenazar a una estudiante de 16 años. Según se detalló, la ubicación de la imputada se concretó tras el análisis de cámaras de seguridad y peritajes biométricos realizados junto al Laboratorio de Criminalística.

Durante el operativo se incautaron dispositivos electrónicos, como celulares y computadores, para avanzar en la investigación y acreditar su participación y se determinó que la mujer presenta trastornos de personalidad, decretando una medida de protección para la víctima y su familia, prohibiendo cualquier tipo de acercamiento.





“ella tiene un resguardo y nosotros somos las víctimas”. Sin embargo, la mamá de la niña, manifestó sus reparos frente a esta medida y en conversación con Contigo en la Mañana apuntó a que

Teorías de la familia

Karin Morales también profundizó en las teorías que tiene la familia sobre la intención detrás de la carta que le enviaron a su hija.

“Mucha gente me dijo, ¿por qué no quemó la carta? O mucha gente también ha dicho, lo más probable es que ella pensó que usted nunca iba a hacer nada”, comentó.

Sobre una de las teorías que señala que se trataría de una profesora de un liceo en donde estuvo la menor, sostuvo que “Agustina ahí estuvo solamente nueve días. O sea… ¿Cómo vas a generar ese nivel de odio por nueve días? Y con una niña que no es una amenaza”

“Hay muchas cosas que no cuadran. No me cuadra la edad. En cinco minutos comprobaron que ella tenía un trastorno”, agregó.

Respecto al móvil, Morales detalló que “mucha gente dice que a ella la mandaron y está asumiendo una culpa pero nosotros no sabemos cuál es el motivo, la base de todo esto”.