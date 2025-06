Los sueños truncados de Francisco Albornoz: Anhelaba sacar la carrera y cambiarse de casa - Chilevisión

El fallecido joven vivía con un amigo en un departamento en Santiago, con quien compartió sus anhelos y planes para el futuro antes de ser encontrado muerto en el sector del lago Tinguiririca.

Gonzalo Ortíz, amigo y compañero de departamento de Francisco Albornoz, fue uno de los primeros en notar la desaparición del técnico farmacéutico de 21 años. Vivían juntos desde diciembre 2024 y tenían planes de cambiarse a un lugar más grande pronto.

Ambos compartían la pasión por sus profesiones y conversaban a menudo de sus proyectos para el futuro. Según reveló Ortíz a Las Últimas Noticias, Francisco “quería seguir estudiando, sacar la carrera universitaria, veía que eso le podía abrir más puertas. Estaba juntando plata para eso”.

“Le gustaba mucho su carrera. Como yo soy enfermero, a veces me preguntaba cosas. Él era súper estudioso, tenía sus cuadernos”, agregó sobre el joven.

La vida y sueños de Francisco Albornoz

En el departamento que compartían solían reunirse con amigos, sin embargo, “no somos mucho de salir a carretear todos los días. Nos juntamos acá, conversamos o jugamos cartas, carioca. La última vez nos juntamos acá para su cumpleaños, un grupito chico, fue el 18 de mayo", detalló el joven.

Si bien no solían salir de fiesta, por seguridad siempre compartían la ubicación del otro en sus teléfonos. “Fue un compromiso que adquirimos desde que empezamos a vivir juntos, para que el otro no se preocupara si es que uno llegaba tarde o no llegaba a la casa”, explicó el amigo.

Fue este mismo motivo por el que, tras no saber de Francisco, se preocupó. Desde ahí inició su búsqueda, que terminó el pasado martes con su cuerpo hallado en una quebrada en la comuna de Placilla, región de O’Higgins.

Por el caso hay dos detenidos, un médico ecuatoriano y un chef chileno, quienes son investigados por la desaparición y muerte del joven, luego de acordar un encuentro por una aplicación de citas.

Tras el hallazgo, su amigo indicó que “estoy tranquilo porque lo encontraron y no está esa angustia de no saber de él, pero estoy triste, con pena. Todavía no lo asimilo y menos que estoy acá en el departamento, viendo su habitación con sus cosas, así que siento mucha pena”.