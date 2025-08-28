 Los lujos tras “Operación Imperio”: McLaren y camioneta están avaluados en más de $100 millones - Chilevisión
28/08/2025 12:15

Los lujos tras “Operación Imperio”: McLaren y camioneta están avaluados en más de $100 millones

Este jueves, se dio a conocer un importante allanamiento que se llamó  "Operación Imperio", donde la Policía de Investigaciones allanó distintos domicilios en tres regiones del país: Metropolitana, La Araucanía y de Los Ríos. 

Ahí se confirmó la detención de 41 personas, la cual se dedicaba a la estafa y lavado de activos y donde mantenían un importante y millonario patrimonio. 

Los lujos que mantenía la agrupación ilícita 

Se dio a conocer que los sujetos mantenían cerca de 30 vehículos, todos de lujos con marcas que van desde McLaren, Tesla, Mercedes, BMW y Audi. 

De hecho, el McLaren, modelo Spider, usado cuesta 137 millones de pesos. Mientras que la camioneta Ford Raptor alcanza el precio de 100 millones. También tenían dos Ford Bronco, donde cada una tiene un valor de 54 millones. 

Además, mantenían un avión, un yate marca Yamaha, motociletas marca BMW y hasta autos para competir en karting. 

