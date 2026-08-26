Los 10 modelos de autos más robados en lo que va del año: Conocida camioneta lidera con ventaja

La Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH) elaboró un listado y entregó algunas cifras relevantes para entender el fenómeno de la sustracción de vehículos en Chile, entre ellas, que se han registrado 796 casos en lo que va del año.

Casi 6 mil vehículos asegurados fueron robados durante el primer semestre de este año, de acuerdo a datos de la Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH).

El gremio indicó que las cifras representan un 15,8% menos de sustracciones si se compara con el mismo periodo de 2025.

Asimismo, afirmó que en junio, último mes registrado, se contabilizaron 796 casos, el número mensual más bajo en lo que va del año, lo que equivale a cerca de 27 vehículos por día.

Por todo lo anterior, la AACH actualizó el ranking de los modelos de automóviles más robados desde su revisión en marzo, con algunas tendencias: el primer lugar lo sigue ocupando la camioneta Toyota Hilux, con más de 835 casos.





El top 3 lo completan la Toyota RAV4 y la Mitsubishi L200, con 688 y 523 casos, respectivamente.

Los 10 autos que más se roban en Chile

A continuación, revisa los modelos asegurados más robados durante el primer semestre de 2026, junto con la cantidad de casos:

Toyota Hilux: 835 casos de robo Toyota RAV4: 688 Mitsubishi L200: 523 Chevrolet Groove: 430 Ford Territory: 377 Suzuki Baleno: 261 Kia Soluto: 218 Kia Frontier: 193 JAC T8: 171 Peugeot Partner: 159

Este ilícito no solo genera pérdidas millonarias, sino también miedo e inseguridad para quienes transitan a diario. Pese a lo anterior, el sistema de lectura de patentes junto a la Asociación Chilena de Municipalidades ha sido efectivo y ha permitido la recuperación de 631 autos entre enero y junio del presente año.

En ese sentido, el gremio también elaboró un listado con las comunas con más recuperaciones de autos: