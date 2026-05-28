Más de 13 mil en el último año: Este es el ranking de los vehículos más robados en Chile

Solo en marzo hubo más de mil casos y un promedio de 36 autos al día. La Asociación de Aseguradoras elaboró un listado de los modelos más sustraídos en el país.

En los últimos doce meses se registraron en Chile más de 13 mil robos de vehículos asegurados, según la Asociación de Aseguradoras.

Este ilícito no solo genera pérdidas millonarias, sino también miedo e inseguridad entre quienes transitan a diario por las calles del país.

Solo en marzo hubo más de mil casos: un promedio de 36 autos al día. El gremio elaboró un ranking de los modelos más sustraídos en el país.





Según el listado, entre los modelos que más concentran el interés de los delincuentes figuran la Toyota Hilux, con 870 denuncias, seguida por la Toyota RAV4 con 798.

La Mitsubishi L200 y la Chevrolet Groove también aparecen entre los vehículos más robados del país, con 592 y 467 casos respectivamente.

De igual manera, destacan la Ford Territory, el Suzuki Baleno y el Kia Soluto con 396, 249 y 216 casos.