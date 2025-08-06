Entradas para Lollapalooza 2026: Conoce precios y cuándo comienza la venta - Chilevisión

Ya están disponibles los precios y la fecha en que comenzará la venta de entradas para disfrutar una nueva edición de uno de Lollapalooza. A continuación te contamos todo lo que debes saber.
La organización de Lollapalooza Chile 2026 anunció los precios y la fecha de inicio de la venta de entradas para la edición que se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo del próximo año.
Una nueva versión en la que el festival regresará a la explanada del Parque O'Higgins tras cuatro años en el Parque Bicentenario de Cerrillos.
A través de sus redes sociales y el sitio web oficial, Lollapalooza Chile anunció que la venta de entradas comenzará el próximo martes 12 de agosto a través del sistema virtual de Ticketmaster.
A partir del mediodía del 12 de agosto se habilitará una fila virtual para quienes deseen conseguir un ticket.
Los precios y los distintos tipos de pases que estarán disponibles en el sitio web de Ticketmaster desde el próximo 12 de agosto son los siguientes:
También existe un 20% de descuento disponible para los clientes que compren con Cenco Malls y Banco de Chile.