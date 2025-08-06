Entradas para Lollapalooza 2026: Conoce precios y cuándo comienza la venta - Chilevisión

Ya están disponibles los precios y la fecha en que comenzará la venta de entradas para disfrutar una nueva edición de uno de Lollapalooza. A continuación te contamos todo lo que debes saber.

La organización de Lollapalooza Chile 2026 anunció los precios y la fecha de inicio de la venta de entradas para la edición que se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo del próximo año.

Una nueva versión en la que el festival regresará a la explanada del Parque O'Higgins tras cuatro años en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Lollapalooza Chile 2026: Precios y venta de entradas

A través de sus redes sociales y el sitio web oficial, Lollapalooza Chile anunció que la venta de entradas comenzará el próximo martes 12 de agosto a través del sistema virtual de Ticketmaster.

A partir del mediodía del 12 de agosto se habilitará una fila virtual para quienes deseen conseguir un ticket.

Tipos de pases disponibles para el Lolla 2026

Los precios y los distintos tipos de pases que estarán disponibles en el sitio web de Ticketmaster desde el próximo 12 de agosto son los siguientes:

Pase tres días

Early bird : $168.800

: $168.800 Preventa 1 : $264.800

: $264.800 Preventa 2 : $280.000

: $280.000 Preventa 3: pronto más información.

Pases diarios

Preventa 1 : $164.700

: $164.700 Preventa 2 : pronto más información.

: pronto más información. Preventa 3: pronto más información.

Pase tres días Lolla Lounge

Preventa 1 : $588.000

: $588.000 Preventa 2 : $694.400

: $694.400 Preventa 3: $795.200

Pase tres días Lolla Platinium

Preventa 1 : $952.000

: $952.000 Preventa 2 : $1.075.200

: $1.075.200 Preventa 3: $1.187.200

También existe un 20% de descuento disponible para los clientes que compren con Cenco Malls y Banco de Chile.