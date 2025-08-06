 Entradas para Lollapalooza 2026: Conoce precios y cuándo comienza la venta - Chilevisión
Minuto a minuto
Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados Ministra Vallejo acusa “campaña sucia para engañar y mentir” tras nuevo video de la UDI Activan Sistema de Alerta Meteorológica por vientos en dos regiones: Alcanzarán los 90 km/h Confirman fecha del próximo Black Friday en Chile: Será antes de Navidad y durará 4 días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/08/2025 14:00

Entradas para Lollapalooza 2026: Conoce precios y cuándo comienza la venta

Ya están disponibles los precios y la fecha en que comenzará la venta de entradas para disfrutar una nueva edición de uno de Lollapalooza. A continuación te contamos todo lo que debes saber.

Publicado por CHV Noticias

La organización de Lollapalooza Chile 2026 anunció los precios y la fecha de inicio de la venta de entradas para la edición que se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo del próximo año. 

Una nueva versión en la que el festival regresará a la explanada del Parque O'Higgins tras cuatro años en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Lollapalooza Chile 2026: Precios y venta de entradas 

A través de sus redes sociales y el sitio web oficial, Lollapalooza Chile anunció que la venta de entradas comenzará el próximo martes 12 de agosto a través del sistema virtual de Ticketmaster

A partir del mediodía del 12 de agosto se habilitará una fila virtual para quienes deseen conseguir un ticket.

Tipos de pases disponibles para el Lolla 2026

Los precios y los distintos tipos de pases que estarán disponibles en el sitio web de Ticketmaster desde el próximo 12 de agosto son los siguientes: 

    Pase tres días

    • Early bird: $168.800 
    • Preventa 1: $264.800 
    • Preventa 2: $280.000 
    • Preventa 3: pronto más información. 

      Pases diarios

      • Preventa 1: $164.700 
      • Preventa 2: pronto más información. 
      • Preventa 3: pronto más información. 

      Pase tres días Lolla Lounge

      • Preventa 1: $588.000 
      • Preventa 2: $694.400
      • Preventa 3: $795.200

      Pase tres días Lolla Platinium

      • Preventa 1: $952.000
      • Preventa 2: $1.075.200
      • Preventa 3: $1.187.200

      También existe un 20% de descuento disponible para los clientes que compren con Cenco Malls y Banco de Chile. 

      Publicidad

      Destacamos

      Noticias

      Adultos mayores reciben dinero por años cotizados: Revisa si cumples con requisitos del beneficio

      Lo último

      Lo más visto

      Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados

      El organismo informó que la empresa desembolsará $980 millones que irán en beneficio de 34 mil personas divididas en dos grupos.

      06/08/2025

      “Fracaso de vida estrepitoso”: Villouta refuta duros dichos de su excolega Carolina Urrejola

      El periodista apuntó a su excompañera por los dichos que dio en Primer Plano en medio de su conflicto con Natalia Valdebenito.

      06/08/2025

      “Yo era el olor”: Kika Silva contó vergonzosa anécdota del inicio de su relación con Gonzalo Valenzuela

      La comunicadora reveló un íntimo momento que vivió con el actor en los primeros meses de su relación, cuando, en medio de una escapada romántica, sus problemas intestinales le jugaron una mala pasada.

      06/08/2025

      Caso de niña chilena destapó red de explotación sexual infantil: Así cayeron los “cazadores” de TikTok

      Un video publicado por una niña de 9 años en la red social terminó por revelar una red internacional de sujetos dedicados a enviar mensajes y difundir contenido de connotación sexual de menores de edad.

      05/08/2025