Logró la meta: Aspirante a La Moneda reunió firmas exigidas por el Servel y estará en la papeleta - Chilevisión

El exjefe del fútbol chileno informó en sus redes sociales que alcanzó la meta, a solo tres días de que cerrara el plazo de inscripción.

Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP y ex director de la Corporación Santiago 2023, confirmó este viernes que logró reunir las firmas necesarias para inscribir su candidatura a la Presidencia de Chile, a solo tres días de que cierre el plazo oficial.

"Desde el 1 de abril comenzamos este recorrido y hoy, gracias a ustedes y al equipo, hemos logrado la meta: reunir las 35.361 firmas mínimas exigidas por el Servel", publicó Mayne-Nicholls en sus redes sociales.

En esa línea, el periodista agregó: "Nos dijeron que la política era un club cerrado y que no teníamos cabida en ella. Hoy, como un ciudadano más, damos este paso para estar en la papeleta y representar a un gran grupo de moderados que queremos una mejor política. Una política que ponga a las personas en el centro".

"Esta tremenda hazaña no es mía, es de todos. Me siento profundamente honrado de recibir esta confianza. No voy a hacer promesas que no dependan de mí, pero sí puedo comprometerme a: Acuerdos, diálogo, mesura, cordura, templanza y probidad", continuó.

El ahora candidato presidencial finalizó con: "Esto recién empieza".

¿Quién es Harold Mayne-Nicholls?

Harold Mayne-Nicholls, nacido en Antofagasta y periodista de profesión, tiene 64 años y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol y la gestión deportiva. Entre 2007 y 2011 presidió la ANFP, además de ocupar distintos cargos en la FIFA entre 1993 y 2012.

Fue director de la Corporación Santiago 2023, desempeñando un rol clave en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos realizados en Chile.

En el ámbito de los clubes, ejerció como vicepresidente de Blanco y Negro junto al bloque de Aníbal Mosa en 2019, y su último proyecto en Colo Colo fue liderar la remodelación del Estadio Monumental.