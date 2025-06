“Lo más alarmante…”: Inspector Vallejo reveló teoría sobre concejala desaparecida en Villa Alegre - Chilevisión

La teoría del ex PDI está vinculada a una posible intervención de terceras personas, versión que coincide con las sospechas de la hija de la concejala.

José Miguel Vallejo, también conocido como el inspector Vallejo, se refirió en sus redes sociales al caso de la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre.

Respecto al posible paradero de la mujer 73 años -cuyo rastro se perdió hace 10 días- advirtió “la posibilidad de que no fuera ella quien conducía su automóvil en la noche de su desaparición”.

En esa línea, apuntó que el motivo detrás del extravío de la concejala estaría vinculado a que alguien quería “hacerla desaparecer”.

MÁS SOBRE CONCEJALA DESAPARECIDA

La hipótesis del inspector Vallejo

El ex PDI sustentó su teoría en que la concejala “no tenía la costumbre de trasladarse en los horarios que se describen, no era conocida por manejos a alta velocidad”.

Asimismo, añadió que tampoco “hay nada constatable hasta el momento, que justifique su concurrencia al sector de La Balsa”, donde está focalizada su búsqueda.

Por último, señaló que “lo más alarmante, aunque de mucha lógica policial, sigue siendo la factibilidad, por muchos sospechada, de que se la hubiese llevado allí, inerte o por la fuerza, con el propósito previsto y exclusivo de querer hacerla desaparecer”.

La versión de la hija de la concejala

Javiera, hija de González, apuntó una teoría similar a la del ex funcionario policial este miércoles, en conversación con Súbela Radio.

“Tengo sospechas para creer que a ella la desaparecieron, también tengo sospechas para creer que se trata de un femicidio de carácter político”, señaló.

“Mi mamá siempre hizo un trabajo muy potente, sobre todo en un rol fiscalizador, y yo creo que eso es ahora lo que le jugó en contra”, sentenció.