Lo acusan de colaborar con imputados: Piden remoción de abogado de Manuel Monsalve tras grave denuncia - Chilevisión

Este jueves, se conoció que María Elena Santibáñez, abogada de la denunciante de Manuel Monsalve, realizó una denuncia contra el defensor penal público del exsubsecretario del Interior, Víctor Providel Labarca.

En un comunicado, la abogada indica que Providel intentó ayudar a difundir en medios de comunicación aspectos de la vida privada de su representada con el fin de desprestigiar su imagen.

"Hemos tomado conocimiento de conductas desarrolladas por el defensor penal público del imputado Manuel Monsalve Benavides, don Víctor Providel Labarca, consistentes en cooperar activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad de nuestra representada".

Además, se agregó que "con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada, que en nada se vinculan con la investigación formalizada en contra del señor Monsalve, con el único objetivo de desprestigiar su imagen", dice el comunicado firmado por Santibáñez y por los abogados Pablo Ortiz y Nicolás Padilla.

También se manifestó que esto resulta particularmente grave considerando su calidad de funcionario público, donde se exige el desarrollo de una conducta funcionaria intachable y un desempeño leal de sus funciones.

Por este motivo, Santibáñez presentó un reclamo formal ante la Defensoría Penal Pública buscando que Providel sea removido del caso, informó La Tercera.

Acusan a Providel de colaborar con otros imputados

De acuerdo a lo señalado por el citado medio, todo se relacionaría a Fernando Silva Tagliabue, uruguayo de 34 años y quien habría iniciado una relación sentimental con la denunciante en febrero de este año y donde la relación habría terminado al poco tiempo.

Sin embargo, este sujeto junto a un amigo que trabajaba en una cafetería, intentaron concurrir a medios de comunicación con la intención de ofrecer material audiovisual que atentaría en contra de la denunciante.

La defensa se enteró y lo informó en el Ministerio Público, donde el fiscal Francisco Jacir abrió una causa por amenazas y ordenó varias diligencias entre las cuales estuvo la incautación de los teléfonos de los hombres.

Se agregó que de acuerdo a lo revelado por Santibáñez, Providel habría facilitado al amigo de Silva Tagliabue los contactos de periodistas para que acudieran a ofrecer el material audiovisual a los medios de comunicación.

Se abrió sumario en contra de Víctor Providel

Tras la denuncia, la Defensoría Penal Pública comunicó que abrió un sumario contra el abogado.

"Al tomar conocimiento de los actos denunciados, se instruyó el inicio de una investigación administrativa con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existen o no faltas a la probidad y ética profesional, ya que éstos son unos de los valores fundamentales que rigen el actuar de todos los defensores penales públicos", dice le comunicado.

"En el caso que se establezca la vulneración de algún derecho o de algún deber legal, como Defensoría adoptaremos las sanciones correspondientes, sin hacer defensas corporativas y respetando siempre la presunción de inocencia", se agregó.