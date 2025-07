Le presentó a Violeta: Pdte. Boric recibió a Jeannette Jara en su casa tras triunfo en primarias - Chilevisión

El mandatario, quien se encuentra en periodo de postnatal parental, salió a recibir a la candidata del PC con un afectuoso abrazo. "Estoy con el corazón hinchado", expresó.

Jeannette Jara fue recibida este lunes por el presidente Gabriel Boric en su casa tras su victoria en las elecciones primarias.

El mandatario, quien se encuentra en periodo de postnatal parental, salió a recibir entre abrazos, risas y besos a la candidata presidencial del Partido Comunista, para luego ingresar con ella a su domicilio ubicado en Barrio Yungay.

"Estoy con el corazón hinchado", expresó el jefe de Estado al ser consultado sobre el triunfo de Jara en los comicios de este domingo.

A través de redes sociales, Boric también compartió imágenes del encuentro con la exministra del Trabajo en su casa, donde también estaba presente su pareja Paula Carrasco y su pequeña hija Violeta.

En la imágenes se ve a Jara con una bolsa de una marca de ropa infantil a modo de regalo, que se presume era para Violeta. De momento se desconoce el contenido.

En entrevista con Contigo en la Mañana, la otrora secretaria de Estado adelantó que iba a visitar durante la tarde al mandatario. Además, entregó detalles de su estrecha "amistad".

"Uno en la política trabaja con harta gente, pero de ahí a pasar a una amistad hay otra cosa, otro feeling. Nosotros nos fuimos siendo amigos", expresó.

Abrazos, risas y besos: “Estoy con el corazón hinchado” dijo un feliz Presidente Gabriel Boric al salir a recibir a Jeannette Jara como la flamante candidata presidencial del oficialismo.-



🎥 © AgenciaUnoTV pic.twitter.com/rQRzLRXJZx — AgenciaUno (@agenciaunochile) June 30, 2025

El rol del pdte. Boric tras triunfo de Jeannette Jara

Después del triunfo de Jara en primarias, el presidente Gabriel Boric felicitó a la extitular del Trabajo a través de redes sociales.

"Saludo y abrazo a Jeannette Jara por el tremendo respaldo obtenido hoy. Pasa de inmediato a encabezar las fuerzas del progresismo hacia el futuro, que con claridad la ha elegido como líder. Lo que viene no va a ser fácil, pero Jeannette sabe de batallas difíciles", sostuvo.

En esa misma línea, el mandatario indicó que "ahora todos juntos a trabajar por la unidad, con cariño y amplitud para convocar a la mayoría de nuestros compatriotas a seguir construyendo un país más justo, seguro y feliz".

"Mis eternos respetos a Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Las derrotas siempre son duras pero son los momentos en que quizás más crecemos, y siempre es mejor cuando lo hacemos juntos. Sé que están aquí para seguir construyendo este Chile que tanto queremos", agregó.