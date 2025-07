“Soy la candidata de la coalición”: Jeannette Jara se abrió a la posibilidad de dejar el PC - Chilevisión

La candidata presidencial del oficialismo visitó el estudio de Contigo en la Mañana y habló sobre su enfoque para las elecciones de noviembre y su militancia en el Partido Comunista.

La candidata presidencial del oficialismo visitó el estudio de Contigo en la Mañana para hablar de su enfoque para las elecciones de noviembre y su militancia en el Partido Comunista.

Posibilidad de dejar el Partido Comunista

“No me gustaría porque no creo que sea necesario para combatir el anticomunismo que yo deje de ser comunista, lo encuentro un poco contradictorio. Pero también entiendo la idiosincrasia chilena y veremos”, señaló.

En ese sentido, fue enfática en recalcar que “yo no soy la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la coalición”.

Críticas a su aspecto

“Yo no veo que le hagan eso a un candidato hombre, solo a nosotras. Pero por ahí no me van a hacer ningún daño así que denle. La primera vez me lo lloré todo pero se me pasó rapidito”, puntualizó.

Economía

“A mi me interesa mucho que el país crezca, tengo sumamente claro la importancia del crecimiento. Pero también tengo clara otra cosa: ese crecimiento no puede ser solo para los sectores empresariales, tiene que llegar a la mesa de los chilenos y chilenas. En Chile tiene que pagar mejores salarios”, expuso.