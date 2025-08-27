Compartió ubicación y se perdió su rastro: Las últimas horas de joven estudiante desaparecido - Chilevisión

Mónica, madre del joven de 19 años, cuestionó la lentitud en la búsqueda y entregó detalles del día en que desapareció su hijo. "Nos parece muy extraño, no tenemos familiares o conocidos en Viña del Mar", señaló.

Familiares y amigos de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante universitario desaparecido desde el jueves 21 de agosto, entregaron detalles de sus últimas horas antes de perder su rastro.

Mónica, madre del joven de 19 años, cuestionó la lentitud en la búsqueda tras interponer una denuncia por presunta desgracia.

"Es súper poco lo que se está haciendo. Recién el día de ayer se empezó a rastrear su chip telefónico", afirmó en conversación con Contigo en Directo.

Las últimas horas de Luis Felipe antes de su desaparición

Cuando Luis Felipe salió desde su casa en San Bernardo, le dijo a su mamá que iría al domicilio de una amiga, donde otras veces se había quedado a dormir. Sin embargo, se trasladó a un destino desconocido.

"A mí me dijo 'me voy a la casa de una amiga y me quedaré ahí', porque era súper lejos. Yo me quedé tranquila. Le pregunté si tomó sus pastillas, si comió y me dijo: 'sí, mamá'. Al otro día, nos encontramos con el mensaje era la última ubicación de él", indicó.

La última ubicación del joven lo centra en las avenidas Perú y 6 Norte de Viña del Mar, la madrugada del 21 de agosto, junto al mensaje “encuéntrame aquí amigo”.

"Nos parece muy extraño, no tenemos familiares o conocidos en Viña del Mar, entonces no había un motivo lógico para ir. No era de mentir, no hubo un hecho puntual tampoco que dijera 'se enojó con la mamá y se fue de un portazo'", detalló la mujer.

Asimismo, describió a su hijo como "un chico que no salía de su casa" y que, "si bien era un hombre de 19 años, avisaba siempre 'llegué', 'me voy', 'vuelvo'".

"Él estaba con un tratamiento psiquiátrico controlado; un psicólogo también, medicado. Pero no tuvo un hecho que uno dijera 'Felipe se fue por esto', no", comentó la madre.

Familia de joven desaparecido denuncia llamados falsos

"Lamentable exponer a mi hijo a esto, poner su cara en un afiche, verlo en televisión y cosas que uno no se imagina pasar nunca", comentó Mónica entre lágrimas. "Pero tuve que hacerlo porque era la única forma que se masifique (el caso)", agregó.

"Sabía que me podía exponer a eso y hubo gente que llamó haciéndose pasar por Carabineros, que lo habían encontrado en Quilpué y lo habían asaltado, que yo tenía que darle unos códigos de mi WhatsApp", detalló.

"Por suerte había gente amiga que se dio cuenta. Tratan de aprovechar la situación de desesperación en este momento, he recibido estafas casi todos los días", denunció la mujer.

Luis Felipe Correa es estudiante de segundo año de Sociología en la Universidad de Chile. Es de contextura delgada, mide 1,75 aproximadamente y el día de su desaparación habría vestido una chaqueta inpermeable, pantalón de nieve negro y zapatillas Nike Shox TL.