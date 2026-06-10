La “traición” al Tren de Aragua que terminó en asesinato: Quería armar una banda rival y lo mataron

Según los antecedentes obtenidos hasta el momento, el hombre asesinado decidió abandonar la banda para delinquir de manera independiente y sin autorización de sus antiguos compañeros, lo que habría motivado la orden de ejecutarlo.

La investigación por el homicidio de un ciudadano venezolano ocurrido en abril pasado en Independencia reveló que el crimen habría sido ordenado por líderes de la organización criminal Tren de Aragua como represalia por una supuesta traición.

Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía y Carabineros, la víctima decidió abandonar la banda para delinquir de manera independiente y sin autorización de sus antiguos compañeros, lo que habría motivado la orden de asesinarlo.

Las diligencias permitieron detener a un ciudadano venezolano sindicado como autor del sicariato y establecer que la organización buscaba mantener el control territorial de actividades ilícitas en la región Metropolitano.

Durante los allanamientos también se incautaron armas, droga, dinero en efectivo y un revólver que había sido robado durante un violento asalto a un banco en San Miguel en 2022.