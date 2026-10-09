“La tenemos en Chile y la derecha anda con colitis”: Vidal por posible tercera candidatura de Bachelet

El exministro dejó entrever que en la oposición aún no hay una definición por el futuro de la eventual candidatura de la expresidenta.

El exministro del Interior, de Defensa y vocero de Gobierno, Francisco Vidal, se refirió a la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet emprenda una nueva carrera presidencial.

Cabe recordar que en entrevista con TVU, la exmandataria dejó abierta la puerta de postularse por tercera vez a La Moneda. “Yo creo que sí… yo creo que sí”, señaló en esa oportunidad.

Al respecto, el exsecretario de Estado no escondió que su preferencia original era que siguiera en carrera y obtuviese la Secretaría General de la ONU, candidatura de la que se retiró a mediados de septiembre.

“Yo quería que ella estuviera sentada en Naciones Unidas. La derecha dijo que no. Ahora la tenemos en Chile y la derecha anda con colitis” , lanzó la exautoridad.





Las declaraciones de Vidal, además, coinciden a pocos días del encuentro de desagravio ocurrido en el Teatro Municipal de La Pintana y la carta que firmó junto al expresidente Gabriel Boric sobre el manejo en materia internacional del gobierno.

Pese a que en el escenario se ha vuelto a instalar su nombre, Vidal dejó entrever que en el sector aún no hay una definición, especialmente por el tiempo que resta para los próximos comicios.

“A ver, faltan tres años. Entonces, yo miro esto de otra manera. Primero, una cosa como conceptual (…) aquí estamos hablando de una persona que tenía la disposición enérgica del alma y del cuerpo a asumir ni más ni menos que la Secretaría General de las Naciones Unidas, que es sin duda el organismo más importante del mundo, 193 socios”, argumentó.

En esa línea, ironizó: “Una persona que estaba dispuesta a eso, vuelve a su país. ¿Y qué, va a estar tejiendo para los nietos?”.