09/ 10/ 2026 13:01

“Puede ser detectado”: Alcaldesa de Las Condes pide al gobierno que sume nueva prioridad al presupuesto

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, realizó un urgente llamado de ayuda al gobierno tras el aluvión que afectó a la comuna durante la tarde del jueves. “Le pido al gobierno que evalúe piscinas decantadoras para esta zona de manera urgente”, ya que “no van a ser suficientes solo las mallas dinámicas”. Junto a esto, indicó que “le pido al gobierno que en este presupuesto pongamos un presupuesto para radares, porque esto puede ser detectado”.