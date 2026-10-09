Es de izquierda, se llama Hitler Mussolini y será alcalde tras ganar elecciones en Perú

Rápidamente los nombres de Simeón Flores llamaron la atención y se viralizaron por llevar los apellidos de Adolf Hitler y Benito Mussolini.

Un candidato de izquierda, llamado Hitler Mussolini Simeón Flores, obtuvo la mayoría de votos en Queropalca, una localidad de 730 habitantes ubicada en la provincia de Huánuco, Perú, en las recientes elecciones municipales.

El hombre de 45 años, obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,54% de los sufragios válidos, según los resultados electorales difundidos tras los comicios municipales del domingo 4 de octubre.

Su triunfo fue muy reñido, ya que venció por solo 25 votos a Gaspar Benilde Osorio Zambrano, de Renovación Popular Perú, quien obtuvo 204 votos (30,77%).

Ahora, los resultados de las actas deben ser proclamados por la autoridad electoral correspondiente para que tanto Hitler Mussolini Simeón Flores como el resto de los ganadores se conviertan en alcaldes.

Rápidamente los nombres de Simeón Flores llamaron la atención y se viralizaron por llevar los apellidos de Adolf Hitler, líder del régimen nazi alemán, y Benito Mussolini, dictador italiano y pionero del fascismo.

Pese al peso histórico de su nombre, Simeón Flores se presentó por el partido Ahora Nación, cuya ideología es de izquierda, y centroizquierda.

Perú es el país con más personas llamadas Hitler

De acuerdo a lo informado por Infobae, en Perú hay 3.943 ciudadanos llamados “Hitler”, a los cuales se suman 99 registrados como “Adolfo Hitler” y otros 3 bajo el nombre de “Adolf Hitler”.

La mayor concentración de ciudadanos con este llamativo nombre se localiza principalmente en la selva peruana y el norte del país.