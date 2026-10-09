“Mojándose y muriéndose de frío”: Daniel Matamala cuestionó a joven que fue sacado del lodo en aluvión de Las Condes y valoró a rescatistas

“Venía saliendo de la oficina; si esa es la h…, no estaba con facha para bajarme al barro”, dijo el joven, cuya actitud fue criticada por el periodista.

Daniel Matamala expresó su malestar este jueves, a raíz de la actitud de un joven durante el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes.

El periodista de CHV Noticias estaba en plena cobertura de la emergencia, cuando captaron a “Don César”, un taxista cuyo vehículo quedó atrapado, por lo que contrató una grúa particular.





¿Qué pasó con el joven?

En ese momento, un joven que no quiso identificarse, decidió no hacer caso a las autoridades y equipos de emergencia, atravesando en automóvil un lugar que no estaba habilitado y quedó atrapado.

Aunque la grúa era particular, se le brindó ayuda a él primero, quien no se bajó a ayudar y dio una particular explicación: “Me metí mal, vine a ver a mis abuelos a ver si estaban bien (…) y no caché dónde salir”.

Entre risas aseguró: “No caché, po’, la c…”, y luego agregó: “Venía saliendo de la oficina; si esa es la h…, no estaba con facha para bajarme al barro”.

El joven aseguró que pagaría parte de la grúa, pero no habló con don César, sólo se fue manejando, lo que indignó a Matamala, puesto que no ayudó ni se bajó a agradecer a quienes trabajaban en el lugar.

“Se entiende que se prioriza una emergencia (…) no era el caso, claramente, del joven que ni siquiera se ensució los zapatos, digamos, ni siquiera se bajó del auto, no se bajó ni para agradecer, parece”, dijo el periodista.

Además, cuestionó: “A mí me da un poco de rabia que en una situación como esa tú ves que está la gente que te está ayudando afuera muriéndose de frío, mojándose bajo la lluvia, sacándote del lugar; por lo menos te bajas, por lo menos les agradeces, por lo menos les preguntas si los puedes ayudar en algo”.

Daniel valoró el trabajo de los rescatistas, quienes se expusieron a bajas temperaturas y condiciones muy difíciles para poder intentar sacar, incluso con palas, los vehículos que fueron arrastrados por la tierra.

“Si ves que hay gente que se está sacando la cresta en el frío, en la noche, en la lluvia, para ayudarte a ti en un error que tú cometiste (…) creo que es un mínimo de humanidad y de empatía, por último, bajarte y dar las gracias y ver si puedes ayudar en algo a los demás ahora que tú ya saliste”, comentó Matamala.

El periodista hizo hincapié en que su crítica no apuntaba al error que el mismo joven reconoció al manejar por dicho lugar, ni tampoco al costo de la grúa, sino a la actitud que tuvo con quienes le estaban ayudando.

“Da harta rabia, la verdad (…) Me parece un poquito cara de palo su actitud, por decirlo menos”, concluyó Daniel y el momento se viralizó rápidamente en redes sociales.