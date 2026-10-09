Usuarios criticaron la arriesgada maniobra: Adulto mayor se subió al muro de su casa para grabar el aluvión en Las Condes

El hombre se encontraba encaramado mientras una mujer dentro del inmueble también captaba el paso del agua, sin detener el actuar del adulto mayor.

Durante la tarde de este jueves se viralizó en redes sociales un registro que muestra a un adulto mayor en la reja de su casa grabando el paso del aluvión en la comuna de Las Condes.

El hombre se subió a una estructura a grabar, pegado al muro del inmueble, lo que generó críticas entre los internautas.





La arriesgada maniobra del adulto mayor

Todo esto porque en las imágenes se puede apreciar que dentro de la casa hay otra persona grabando, la cual no evita que el adulto mayor se exponga.

“C… ¡Mira ese auto allá!” , le grita la mujer que graba al adulto mayor a varios metros de distancia, mientras este último se encarama en el muro.

La fuerza del aluvión fue tanta que se ve a tres autos ser arrastrados por el lodo, mientras el hombre también graba desde la entrada de su casa.

“El adulto mayor grabando desde el muro, arriesgando su vida por una buena toma de una desgracia”, “bien comprometido con los likes”, “se comporta como alguien de 20”, “a esa edad no se tiene miedo” y “si quiere arriesgar su vida, es cosa de él”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Finalmente, el video logró gran alcance y se viralizó rápidamente, siendo replicado por distintas cuentas dentro de las redes sociales.

Revisa el video: