Hombre es detenido por robo en casas dañadas por aluvión en Las Condes

El delegado Presidencial de la RM, Germán Codina, indicó que el sujeto fue detenido por la PDI.

Un hombre fue detenido en el sector de San Carlos de Apoquindo acusado de cometer robos en las casas afectadas por el aluvión.

La información fue confirmada por el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina: “La PDI detuvo a una persona que habría participado de algunos robos en el sector”, dijo en el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión.

Además, la autoridad agregó que en el sector se desplegó un cerco importante de seguridad para evitar que esta situación se repita.





Voluntarios tendrán que empadronarse

El delegado agregó que se tomó la decisión de empadronar a voluntarios en la zona. “Yo entiendo que hay personas que están convocando para que vengan voluntarios al sector a trabajar, pero no van a poder ingresar voluntarios si no se empadronan , si no hacen un trabajo previo de inscripción con la municipalidad, con los equipos de la Delegación en el Claro Arena”, dijo Codina.

Por último, Codina manifestó que en el sector 55 casas resultaron con daños mayores, por lo que sus habitantes fueron trasladados a casas de familiares.