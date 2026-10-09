09/ 10/ 2026 05:42

VIDEO | Minutos antes del aluvión: Así era la intensidad de la lluvia en Las Condes

Un video registrado desde la Casona Santa Rosa, en Las Condes, captó minutos antes del aluvión la intensidad de la lluvia que caía sobre el sector de San Carlos de Apoquindo previo a la emergencia. De acuerdo con las autoridades, la remoción en masa se habría originado tras el desborde de la quebrada Honda y dejó seis personas lesionadas. Ante lo sucedido, el presidente José Antonio Kast decretó Estado de Catástrofe para la comuna.