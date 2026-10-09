09/ 10/ 2026 08:48

“Eso me frenó…”: Joven conductor relata minutos de terror durante aluvión en Las Condes

Un joven identificado como Facundo relató cómo fue el dramático escape desde su automóvil luego que fuera arrastrado por el aluvión que afectó a Las Condes en las últimas horas. La víctima afirmó que, luego de que el vehículo que iba adelante hiciera una maniobra, vio el caudal de tierra, barro y escombros ir directamente hacia él. Tras ser arrastrado por varios metros, chocó contra un árbol, lo que le permitió escapar del automóvil. “Me estampé, eso me frenó, me subí rápido al techo, escalé el árbol y escalé una reja de la Universidad de los Andes”, afirmó en su testimonio.