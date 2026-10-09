Fiscalía investigará origen y eventuales responsabilidades en aluvión de Las Condes

El Ministerio Público instruyó la investigación a personal especializado de OS9 y LABOCAR de Carabineros.

Mientras continúan los trabajos de limpieza en San Carlos de Apoquindo tras el destructivo aluvión ocurrido en la tarde del jueves, el Ministerio Público informó este viernes que investigará las responsabilidades de lo sucedido.

La Fiscalía Oriente indicó que instruirá diligencias a personal especializado de OS9 y Labocar de Carabineros, con el objetivo de esclarecer el origen y las eventuales responsabilidades que pudieran existir en relación con el aluvión ocurrido en la comuna de Las Condes.

La investigación estará a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y del fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo.

Las diligencias investigativas estarán orientadas a establecer las circunstancias en que se produjo el hecho y determinar si existen responsabilidades penales asociadas a su origen o a sus consecuencias.