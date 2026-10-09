“La ola debió ser de 2 metros”: Adulta mayor pide ayuda tras quedar atrapada en su casa tras aluvión en Las Condes

En diálogo con Andrea Arístegui, quien estaba afuera del domicilio afectado por la emergencia, la adulta mayor solicitó por apoyo luego que los accesos a su vivienda quedaran totalmente bloqueados por el barro.

Con el paso de las horas se han seguido conociendo testimonios de personas afectadas por el aluvión que arrasó al sector oriente de Santiago, especialmente en la comuna de Las Condes.

En ese contexto, Contigo en la Mañana conversó con una mujer que se identificó como Olga, quien está atrapada desde este jueves en su casa, luego que una ola de barro que arrastraba escombros bloqueara por completo los accesos a su vivienda.

En diálogo con Andrea Arístegui, quien estaba afuera del domicilio afectado por la emergencia, la adulta mayor explicó su situación.

“Nosotros estamos bien, pero el problema es que yo vivo en la casa de la esquina y la entrada de autos y la entrada chica están tapadas por barro. No se puede abrir, estamos aislados“, comentó.

La mujer recordó que el aluvión apareció cuando ella estaba en su dormitorio y que el ruido, especialmente de las bocinas de los automóviles que arrastraba el barro, fue lo que la llevó a mirar a la calle.





“Fue muy fuerte. Yo lo miré desde la ventana de mi pieza y vi que venía una ola con autos en la cima de la ola. La ola venía a la altura de un letrero”, recordó.

En esa línea, recordó que lo que más le sorprendió del fenómeno fue su altura: “Veo que viene la ola, mucho más alta que; yo mido un 1,60, no soy muy alta, pero la ola debió haber tenido por lo menos 2 metros y traía autos“.

“Yo, con los años que tengo, he vivido mucho, pero esto fue muy duro. (…) Muy fuerte, de verdad”, lamentó.

A raíz de la situación, Olga aseguró haber tratado de contactarse con la municipalidad con el objetivo de obtener ayuda para destrabar la puerta y la vereda, completamente cubiertas con barro y que le impiden la salida de su casa.

La conductora del matinal de Chilevisión complementó el escenario: “El acceso principal de su casa está totalmente bloqueado. Tiene que entrar maquinaria porque la verdad es que es muy profundo, muy pesado el lodo que hay”, añadió.

Ella misma dio a entender que cree que sus intentos han resultado infructuosos porque los equipos están colapsados atendiendo otras emergencias en la comuna.

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