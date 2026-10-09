Ginecólogo es formalizado tras cirugía que dejó con secuelas a profesora en Los Lagos

La querellante tiene dificultades para sentarse y caminar luego de un procedimiento donde se habría dañado el nervio pudendo.

Este jueves se dio a conocer que un ginecólogo fue formalizado por una cirugía que habría dejado graves secuelas físicas a una mujer en la región de Los Lagos.

Se trata de Héctor Rodrigo Macaya Pivet, esposo del animador de televisión Ignacio Gutiérrez, y los hechos acusados se remontan a una intervención realizada el 17 de agosto de 2021 en la Clínica Las Condes de Santiago.

¿Qué dice la demanda contra el esposo de Nacho Gutiérrez?

Según detalló Radio Bio Bio, la denunciante, cuyo nombre es Priscila Pino, acusa al médico de generarle una lesión en el nervio pudendo, que da sensibilidad y movimiento en la zona pélvica y los genitales externos, además del periné y ambos esfínteres, según explica Kenhub.

La querella expone que Pino llegó a la consulta de Macaya en busca de información sobre el climaterio, el periodo de transición en la vida de una mujer donde pasa de la etapa reproductiva a una no reproductiva.

Todo esto, porque la denunciante tenía antecedentes de cáncer de mama y durante la consulta Macaya habría retirado un dispositivo intrauterino (DIU), pero los vástagos habrían quedado en la cavidad uterina.

Según el relato de la denunciante, el ginecólogo le propone realizar una histeroscopia donde no solo se extraerían los fragmentos, sino que además se extirparía un quiste de Bartolino que hace más de 10 años no generaba molestias.

Esa intervención se habría realizado en agosto de 2021, generando en la mujer un intenso dolor en la zona pélvica y genital, interfiriendo en su capacidad de caminar y sentarse durante meses.

A Macaya también se le acusa de no entregar soluciones efectivas y de recomendar el uso de lidocaína en gel, por lo que la querella le atribuye una negligencia médica con resultado de lesiones graves y gravísimas.

Los detalles de la formalización de Macaya

Pino contó con el apoyo del senador Fidel Espinoza, quien aseguró que la mujer quedó con una discapacidad que le impidió seguir trabajando como profesora, acogiéndose a una pensión de invalidez.

El parlamentario llevó el caso al Senado este 7 de octubre durante la Hora de Incidentes, donde aseguró que a la denunciante no se le advirtió sobre posibles riesgos neurológicos ni habría existido el consentimiento informado que requiere la ley.

El 15 de junio de 2026, Macaya fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves en el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago.En dicha instancia, el tribunal no decretó medidas cautelares y fijó un plazo de 120 días para la investigación.

Finalmente, el abogado defensor de Macaya, Roberto García Olave, declinó referirse a los hechos acusados, y señaló que cuenta con antecedentes periciales que probarían la inocencia del ginecólogo.