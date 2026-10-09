“No entiendo cómo funcionan sus cabezas”: Hija de Jorge Zabaleta lanzó dura crítica tras aluvión

La joven hizo un llamado a la unión y reflexionó sobre la empatía en catástrofes naturales como esta.

Este jueves, la hija de Jorge Zabaleta, Milagros, lanzó una dura crítica en redes sociales tras haber encontrado burlas por el aluvión ocurrido en Las Condes.

La influencer hizo un llamado a empatizar con el dolor ajeno, recalcando que los desastres naturales no distinguen clases sociales.





¿Qué dijo Milagros Zabaleta?

A pesar de no existir registros oficiales de personas extraviadas, a través de su cuenta de Instagram, Milagros señaló: “Estoy pa’ dentro con la poca empatía de algunas personas”.

“Hay gente desaparecida, herida, familias con sus casas inundadas de barro, personas que lo perdieron todo, animales desaparecidos, ¿y aún así hay gente diciendo que no siente empatía, o peor todavía, burlándose? De verdad no entiendo cómo funcionan sus cabezas”, criticó.

La influencer hizo hincapié en que cualquier persona puede resultar afectada por un desastre natural y luego hizo un llamado a la cooperación.

“Así como todos nos unimos y apañamos cuando queda la c… en Viña, en el sur o en cualquier rincón de Chile, ahora nos toca volver a hacerlo”, comentó la joven.

Además, recalcó: “Al final, somos todos chilenos y, cuando una parte de nuestro país sufre, no podemos simplemente mirar para el lado”.

Finalmente, la influencer concluyó: “No se trata de dónde pasó ni de quiénes son los afectados. Se trata de tener un mínimo de humanidad y empatía. No debería importar de dónde viene alguien para que su dolor nos importe”.

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