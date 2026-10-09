AHORA | Terremoto 7,6 en Panamá: SHOA advierte amenaza de tsunami para Chile

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile emitió alerta de tsunami para las costas de Chile.

Durante la tarde de este viernes, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá, según los datos preliminares entregados por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 hora local (14:56 hora de Chile), con epicentro en la localidad de Tonosí, a 239 kilómetros Ciudad de Panamá.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile emitió alerta de tsunami para las costas de Chile .

Según lo que informó Senapred, ee con acuerdo la evaluación por parte del SHOA, se estableció estado de precaución para Isla de Pascua.

De acuerdo a la información del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos, la hora de llegada de las olas se estima para las 22:41 horas (20:41 horario chile insular).