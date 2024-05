La razón por la que náufrago ruso que duerme en aeropuerto no puede irse de Chile - Chilevisión

Un hombre ruso de 72 años lleva más de 10 días durmiendo en el aeropuerto de Punta Arenas tras ser rescatado por un crucero que venía a Chile. Ahora, pide ayuda para regresar a su país y seguir navegando por el océano.

Se trata de Rimas Meleshyus, quien contó a CHV Noticias que no se puede ir del aeropuerto porque "mi tarjeta de crédito está bloqueada y por eso no puedo recibir la plata de mi pensión".

"Antes de eso, se me depositaba automáticamente, pero ya son tres meses con la tarjeta bloqueada y no puedo acceder a mi dinero de la pensión", explicó.

El hombre contó, además, que perdió sus documentos, maletas y todas sus pertenencias, las que habrían quedado al fondo del mar.

Náufrago ruso pide ayuda

"En ese momento me gustaría que me apoyen. Lo que me encantaría es navegar en el pacífico sur... Isla de Pascua, Juan Fernández (...) es una isla bonita y nunca la he visto", comentó.

Según relató, naufragó cerca de las costas de Háwai y fue rescatado por un crucero francés que venía a Chile.

Por ahora, Rimas intenta llegar hasta la embajada para encontrar una solución y contactarse con su familia que está en Inglaterra.