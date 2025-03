Esta es la figura con la que el gobierno buscaría reemplazar la estatua de Baquedano - Chilevisión

La idea comenzó a gestarse en 2022 por parte del presidente Boric, y fue la ahora ex ministra del Interior, Carolina Tohá, quien inició las gestiones.

El gobierno comenzó a trabajar en una propuesta para reemplazar de forma oficial la estatua del general Manuel Baquedano en el sector de la Plaza Italia.

La idea ya había surgido en 2022, cuando el propio presdiente Gabriel Boric manifestó la idea de instalar una figura de Gabriela Mistral en lugar del general de la Guerra del Pacífico.

Las gestiones para instalar la figura de la poeta chilena comenzaron por parte de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, tras la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales de sacar definitivamante al militar.

Bellolio y Desbordes se oponen

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, manifestó algunas conversaciones con la ahora candidata presidencial en busca de una figura de unidad.

“Me parece súper bien Gabriel Mistral, pero no es excluyente. Encantando de recibirla, pero en la Plaza tiene que estar emplazado Baquedano. No estoy de acuerdo con que se sabe a Baquedano de ahí”, señaló en La Segunda.

Así, recalcó su deseo de dejar el monumento de Baquedano, ya que “fue erigido por aportes de la ciudadanía. Durante 100 años ha sido un lugar de celebraciones de distintas cosas, un lugar de union de los chilenos. Suponer que es decisivo es súper equivocado, la que divide es la violencia, no Baquedano. Baquedano representa la unidad y la victoria de Chile”.

Mario Desbordes por su parte reconoció que no ha sido contactado por el gobierno para evaluar la propuesta, pero afirmó que “estoy en total desacuerdo con esa proposición que está haciendo La Moneda”.

Destino de la estatua de Baqueda

Hay que recordar que el monumento fue emplazado en el sector de Plaza Italia en 1928, y en 2022 fue trasladado al Museo Histórico y Militar de Santiago.

Ahora queda definir su próxima ubicación, que saldrá desde la plaza Ercilla, el frontis de la Escuela Militar o el bandejón central de la Alameda.