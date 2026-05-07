Daniel Hidalgo acusó que hubo negligencia al interior del establecimiento y aseguró que fallaron las medidas de seguridad pues no se contaba con los elementos correspondientes.

El padre de Daniel Eloy Hidalgo Cerda, estudiante de 21 años que falleció tras una descarga eléctrica en la sede de La Granja de Inacap, entregó detalles de lo ocurrido.

Daniel Hidalgo conversó con CHV Noticias tras la muerte de su hijo y acusó que hubo negligencia, apuntando a que no estaban todos los elementos de seguridad correspondiente.

“ Tengo que decir que hubo una negligencia: Mi hijo estaba sin guantes . Zapatos de seguridad tenía porque él trabaja en una empresa de transporte”, aseguró.





En cuanto a la reacción del personal del establecimiento, comentó que “un compañero de él que estuvo al lado, dijo que estuvo 30 minutos tirado del suelo, nadie hizo nada”.

“No había los primeros auxilios que corresponden, ningún tipo de esas cosas”, acusó.

Finalmente, Hidalgo lamentó que “si le pasó a mi hijo, le puede pasar a cualquiera, a cualquier otra persona personas”.

Investigan causas de la muerte de estudiante

Lo que se sabe hasta ahora es que el joven cursaba carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial en jornada vespertina.

En ese contexto, durante una clase cerca de las 21:30 horas se encontraba manipulando un tablero eléctrico el cual le dio una descarga.

Según informó la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, el estudiante fue “auxiliado por sus mismos compañeros y posteriormente por personal médico que acudió hasta este recinto, falleciendo sin embargo posteriormente al interior del mismo”.

La PDI se encuentra investigando el caso para establecer responsabilidades y cómo ocurrieron los hechos.