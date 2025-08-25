 Kast salió al paso de las críticas por candidatura de su hijo: “Tiene una vocación política” - Chilevisión
25/08/2025 19:57

Kast salió al paso de las críticas por candidatura de su hijo: “Tiene una vocación política”

El abanderado presidencial del Partido Republicano defendió este lunes la postulación parlamentaria de su hijo mayor, que lleva su mismo nombre.

El abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió este lunes la candidatura parlamentaria de su hijo mayor, que lleva su mismo nombre.

José Antonio Kast Adriasola figura en la nómina de candidatos del pacto Cambio por Chile, postulando a un escaño a la Cámara de Diputadas y Diputados por el distrito 10, que incluye a las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.

La defensa de José Antonio Kast por candidatura de su hijo

Consultado sobre las críticas, el líder republicano sostuvo que él fue uno de los impulsores de la denominada "Ley Antipitutos" en el Congreso y aseguró que la postulación de su hijo es "una elección popular" y no una designación.

"Una elección como la que ha asumido el desafío mi hijo y otras personas más tienen una dificultad evidente, porque hemos resguardado que nuestros parlamentarios puedan competir en los distritos donde están, con gran competencia, pero que no tengan esa dificultad de que un candidado se llame igual que el candidato presidencial”, indicó.

En esa línea, comentó que le solicitamos y le solicitaron a mi hijo postularse por un distrito que no es fácil, que es un distrito donde nosotros apoyamos desde las elecciones a los candidatos a alcaldes de Chile Vamos, alcaldes que no siempre nos han reconocido ese trabajo”.

“Hay algunos alcaldes que han manifestado que hay que marcar más las diferencias entre las listas de la oposición, y nosotros le llamamos a decirle que nosotros no marcamos diferencias y tampoco presentamos competencia en esas comunas para que se lograra el objetivo de sacar malos gobiernos de izquierda, como fue en Santiago y en Ñuñoa”, señaló.

El candidato presidencial insistió en que "no es un cargo de designación personal" y que “se le está presentando a la ciudadanía un nombre de una persona, mi hijo, que tiene una vocación política".

"Lo único que les puedo decir es que es una persona que tiene vocación, que tiene un desafío enorme que enfrentar en un distrito que no es fácil y espero que le vaya muy bien, igual que a los otros candidatos que llevamos ahí”, afirmó.

